В Одессе поздно вечером 26 февраля задержаны активисты-расследователи Роман Герасимюк и Богдан Копертех за вопрос президенту Петру Порошенко "Кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом группа с аналогичным названием сообщила в Facebook.

Отмечается, что активистов задержали прямо на морвокзале, возле американского эсминца "Дональд Кук", который сегодня посетил президент Петр Порошенко. "Задержали незаконно. Задержали без объяснений", - говорится в сообщении. Активисты призывают силовиков не делать глупостей и немедленно освободить незаконно задержанных, а одесситам предлагают приехать на морвокзал и помочь освободить Герасимюка и Копертеха.

Фото: facebook.com

Координатор организации С14 Сергей Мазур сообщил, что задержание провели не полицейские, а военнослужащие. "Территория, где проходила акция не является режимным объектом. Все было абсолютно мирно. Несмотря на это без всякого объяснения трех участников акции схватил военный патруль", - написал он в Facebook. Мазур сообщает о трех задержанных.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что активисты-расследователи дела Гандзюк сообщили о массовых угрозах.

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