Все союзники по НАТО выражают солидарность с Венгрией относительно украинского закона об образовании. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер по итогам визита в Будапешт, говорится на сайте НАТО.

Заместитель генсека НАТО выразила благодарность Венгрии за ее поддержку Украины в конфликте с Россией, в том числе за реверсные поставки газа, гуманитарную помощь и медицинское обслуживание раненых украинских военных.

Относительно заседаний Комиссии Украина-НАТО Геттемюллер подчеркнула, что это является "центральным элементом нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". Также она отметила, что эта Комиссия является мощным инструментом для сохранения правительством Украины ориентира на внедрение реформ.

"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе об образовании. В Брюссельской декларации и оценке Годовой (национальной) программы Украины все союзники настойчиво призывают Украину полностью воплотить рекомендации Венецианской комиссии", - отметила Геттемюллер.

Ранее "Страна" сообщала, следующий раунд переговоров с венгерской общиной пройдет в июле.

Также мы писали о том, что Венгрия не собирается снимать блокаду Украины в НАТО.