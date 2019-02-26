Полиция из Белой Церкви под Киевом задержали мужчину, который за совершение краж разыскивался почти 20 лет. Об этом сообщает полиция Киевской области.

В конце 1998 года за совершение разбойного нападения и кражи, правоохранители установили и доказали причастность к преступлениям троих жителей города Белая Церковь. На то время уголовное дело направили в суд в отношении двух правонарушителей, а последний участник преступления, который подозревался за совершение краж из магазинов и частных домов, сбежал из города во время судебного процесса. В дальнейшем 26-летнего мужчину объявили в розыск.

Во время проведения государственной операции "Розыск" белоцерковские оперативники выяснили возможном местонахождении "беглеца" прошлого века и с целью проверки информации выехали в город Шостка Сумской области, где его задержали по месту жительства. Во время допроса беглец пояснил, что бежал в чужой город почти 20 лет назад чтобы скрыться и избежать ответственности и думал, что сегодня уже его никто не разыскивает. Следователи Белоцерковского отдела полиции объявили 45-летнему мужчине о подозрении по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины (наказание - от 3 до 6 лет) и направили дело в суд для принятия законного решения.

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