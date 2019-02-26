Полицейские поймали в Белой Церкви беглеца, которого искали почти 20 лет за кражу
Полиция из Белой Церкви под Киевом задержали мужчину, который за совершение краж разыскивался почти 20 лет. Об этом сообщает полиция Киевской области.
В конце 1998 года за совершение разбойного нападения и кражи, правоохранители установили и доказали причастность к преступлениям троих жителей города Белая Церковь. На то время уголовное дело направили в суд в отношении двух правонарушителей, а последний участник преступления, который подозревался за совершение краж из магазинов и частных домов, сбежал из города во время судебного процесса. В дальнейшем 26-летнего мужчину объявили в розыск.
Во время проведения государственной операции "Розыск" белоцерковские оперативники выяснили возможном местонахождении "беглеца" прошлого века и с целью проверки информации выехали в город Шостка Сумской области, где его задержали по месту жительства. Во время допроса беглец пояснил, что бежал в чужой город почти 20 лет назад чтобы скрыться и избежать ответственности и думал, что сегодня уже его никто не разыскивает. Следователи Белоцерковского отдела полиции объявили 45-летнему мужчине о подозрении по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины (наказание - от 3 до 6 лет) и направили дело в суд для принятия законного решения.
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