Певица Maruv, которой не дали поехать на Евровидение-2019, заявила, что воспринимает ситуацию спокойно и попросила поклонников не поддаваться на провокации.

Об этом она заявила в своем обращении в Instagram 26 февраля.

Она выразила благодарность фанатам и отметила, что "все что ни случается, все к лучшему".

"Теперь у меня есть куча времени для подготовки к сольному концерту в Киеве, для подготовки к премии Yuna, для того, чтобы сделать всего очень много интересного и для нового альбома - самое важное" - отметила она.

Также она попросила сторонников "немножко сбавить обороты" и принять ситуацию более спокойно, как это сделала она.

"Вы знаете, я очень не люблю агрессию и конфликты. И агрессией никогда ничего не решается. Я хотела бы попросить вас не вступать в какие-то провокации и поддержать меня своими улыбками, аплодисментами на концертах, полными залами и, конечно, тем, что вы просто слушаете мою музыку. Для меня это лучшая поддержка и лучшая благодарность", - резюмировала Maruv.

Переглянути цей допис в Instagram 14 июня Киев @stereoplaza Допис, поширений MARUV (@maruvofficial) 26 Лют 2019 р. о 12:25 PST

Видео: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что украинские организаторы отбора предложили выступить на Евровидении в Израиле группе Kazka.

Также мы писали о том, что происходит с кандидатами на Евровидение после скандала с MARUV.