Организаторы украинского отбора на Евровидение сделали предложение группе Kazka, которая после скандала с победившей в конкурсе Maruv и отказа группы Freedom Jazz теперь может представить нашу страну на песенном конкурсе в Израиле.

Об этом сообщают "Вести", цитируя члена правления UA: Суспільне мовлення Александру Кольцову.

"На данный момент представители группы KAZKA не отвечают, я написала их музыкальному продюсеру Андрею Уреневу. Посмотрим, что будет дальше. Если они откажутся, тогда далее мы будем обсуждать целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами с юристами и СТБ", говорит Кольцова.

"Мне кажется, что произошло то, чего мы не хотели, а именно – политизация конкурса. Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающих с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе. Поскольку очень многие артисты, которые в прошлые годы участвовали в нацотборе так или иначе тоже были каким-либо образом связаны с Россией – выступали или делали аранжировки", признается Кольцова.

"Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя. EBU обнародовали достаточно четкий месседж – разбирайтесь, а когда определитесь, высылайте", утверждает Кольцова.

Ранее "Страна" сообщала, что "Зачищают поле под KAZKA", или Что происходит с кандидатами на Евровидение после скандала с MARUV.