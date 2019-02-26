Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо разрешить двойное гражданство, но только не с Российской федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил в Одессе в ходе непродолжительного брифинга на причале морского пассажирского комплекса порта рядом с ракетным эсминцем ВМС США Donald Cook.

"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым", - сказал Климкин.

Он также уточнил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов.

"Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун – сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому (двойному гражданству), но четко определить, кто может претендовать на него", - отметил Климкин.

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин предлагает разрешить двойное гражданство всем, кроме владельцев российских паспортов.

Также мы писали о том, что у Климкина есть родственники в России.