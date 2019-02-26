Столичные спасатели достали из реки Днепр тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

25 февраля в 10:38 к столичной Службы спасения 101 поступила информация о том, что в районе улицы Приозерной в реке Днепр на поверхности воды находится тело человека.

На место происшествия было направлено дежурное отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, тело утопленника находилось на расстоянии двух метров от берега. Спасатели с помощью подручных средств достали утопленника и передали его правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливает полиция.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, возле острова Казачий, байдарочник обнаружил тело мужчины.

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