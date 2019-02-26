Стала известна цена билетов на титульный боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой, который состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Самый дешевый билет на бой стоит 51,75 доллара (около 1400 гривен), сообщает Xsport.

Ценовые категории билетов (включительно с налогами): 51,75 доллара около 1400 гривен) 77,65 доллара (2100 гривен) 103,50 доллара (2800 гривен) 207 доллара (5600 гривен) 310,50 доллара (8400 гривен).

Вместительность арены Staples Center в Лос-Анджелесе составляет 21 тысячу зрителей. Стоит добавить, что билеты официально поступают в продажу 26 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Страна" сообщала, что бой украинца Ломаченко признан лучшим в 2018 году по версии WBA.

Также мы писали о том, что Ломаченко возглавил мировой рейтинг боксеров по версии Boxingtalk.