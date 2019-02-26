Во вторник, 26 января, Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

По мнению суда, данная статья не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности. Так, в статье о незаконно обогащении якобы идет речь о том, что подозреваемый самостоятельно обязан доказывать законность своего состояния. В то время как по украинскому законодательству этим должно заниматься только обвинение.

Важность этой новости заключается в том, что как по этой статье антикоррупционные органы рассматривают массу дел против чиновников, политиков и депутатов, выявляя несоответствие задекларированного ими имещества с их же задекларированными доходами.

То есть, ликвидация этой статьи снимет бремя уголовного преследования с очень многих

Тем временим в социальных сетях началось бурное обсуждение новости.

Как отметил главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина, издание подтверждает, что Конституционный суд признал статью за незаконное обогащение чиновников неконституционной.

"Сейчас, конечно, попытаются разъяснить, что решение принято по обращению оппоблока (под обращением в КС подписались представители части Оппозиционного блока, которая ориентируется на Рината Ахметова, считающегося близким бинес-партнером Порошенко - Прим.Ред.), про независимость суда и такое прочее.

Но.

Для широких масс выглядит это всё следующим образом - в день выхода материалов о коррупции в оборонке, за месяц до выборов, власть отменяет статью за незаконное обогащение. Как говорит наш премьер, крапка.

Такой месседж даже 2400 для пенсионеров, боюсь, не перебьет. Одного не понимаю, зачем копать себе яму все глубже и глубже?", - пишет он в соцсети Facebook.

Скриншот: Facebook/Сергей Щербина

Также в соцсетях считают, что таким образом президент Петр Порошенко решил подстраховаться перед выборами.

Нардеп Сергей Лещенко пишет у себя в Facebook: "Петр Алексеевич напоследок решил подстраховаться сам и подстраховать своих ближайших коррупционеров. Выборы через месяц ведь можно проиграть, а тюрьму садиться многим не хочется".

Скриншот: Facebook/Сергей Лещенко

Кроме того, в социальных сетях порассуждали о контрреволюции и о том, как теперь чиновники смогут отвечать на вопрос, где они взяли автомобиль и дорогие часы.

"Знаете, что такое контрреволюция? Это когда отменяется статья о незаконном обогащении чиновников. Теперь на вопрос, откуда у тебя тачка и часы, можно к х**м слать. Раньше тоже можно было, но теперь смело", - написал на своей странице стратегический директор Агентства кризисных коммуникаций "Нет" Дмитрий Раимов.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Раимов

Введение уголовной ответственности за незаконное обогащение состоялось в 2015 году, что было один из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом. В свете этого многие пользователи задаются логичным вопросом, что теперь будет с безвизом?

"Только что прочитал об этом. Возникло два вопроса.

1. Незаконное обогащение теперь законно?

2. Эта статья была одной из тех которая входила в соглашение по безвизу. Безвиз теперь фсё?", такую пищу для размышлений подкинул народный депутат Украины Борислав Береза в Facebook.

Скриншот: Facebook/Борислав Береза

Сейчас Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Наказание за нее довольно тяжкое – от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в суд передали дело о незаконном обогащении министра Омеляна.

Также сообщалось, что подозреваемый в незаконном обогащении Кулик получил новую должность в Генпрокуратуре.