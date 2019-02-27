Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, выложила соблазнительное фото с естественным мейкапом. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Любимый, верный друг, с тобой так горячо, я опираюсь смело на твое плечо", - оставила она под фото загадочное послание.

Фото: instagram.com

Такая публикация не осталась без внимания поклонников артистки. "Без макияжа лучше", "Красавица", "Какая красивая без грима", "Нежная фотография", - пишут в комментариях.

Ранее "Страна" сообщала, что в России певица Светлана Лобода стала наставником в шоу "Голос. Дети".

Также мы писали о том, что Лобода улетела отдыхать с дочерью и опубликовала видео поцелуев из ночного аэропорта.