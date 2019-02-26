В Нидерландах на китайском судне задержали груз с русской водкой. Она предназначалась для лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В контейнере было 90 тысяч небольших бутылок алкоголя с русскоязычными этикетками. Нидерландские таможенники заподозрили, что водку хотят привезти в Северную Корею в обход санкций ООН, поэтому алкогольный груз конфисковали.

Согласно наложенным на КНДР ограничениям, в страну запрещено импортировать некоторые предметы.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", Трамп очень рассчитывает на прорыв после встречи с Ким Чен Ыном тет-а-тет.

Напомним, что появилось видео, как по пути на встречу с Трампом лидер КНДР вышел на перрон в Китае покурить.