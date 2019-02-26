В селе Дмитровка Бородянского района Киевской области мужчина избил жену, а прибывшие по вызову полицейские нашли у него наркотики. Наркоман объяснил свое поведение обычным бытовым конфликтом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Полицейским поступило сообщение о ссоре в одном из домов села. Выяснилось, что 39-летний местный житель избил собственную жену. В ходе обыска у него была обнаружена коробка из-под обуви, в которой находилось сухое измельченное вещество растительного происхождения, расфасованное в пакеты и внешне похожее на коноплю. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kv.npu.gov.ua

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