Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке государственного переворота и теракта, признала, что хотела совершить теракт в Верховной Раде, но это было шуточное желание. Об этом она сказала в зале Верховного суда, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона.

"Хотела ли я? Как у каждого здравомыслящего, нормального человека, у меня появляются обыкновенные шуточные желания. Острые, саркастические. И да, я хотела, но хотеть и сделать – это не одно и то же. Но не пол-Киева… Мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят все люди на кухне. Все об этом говорят, юморят и улыбаются. И это нормально. За слова и за мысли не сажают. Но не пол-Киева, а Верховную Раду", - сказала она. Также Савченко заверила, что никогда не была агентом ФСБ. "Никогда не была и никогда не буду. Хотя бы по той причине, что вербовке не поддаюсь. И агентом СБУ тоже не буду", - заверила она.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд решил, в каком суде Киева будут рассматривать дело Савченко - Рубана.

Также мы писали о том, что Савченко рассказала о своей VIP-камере в СИЗО Чернигова.