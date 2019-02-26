Украинская исполнительница Ани Лорак показала поклонникам новый образ. В кадре артистка позирует в черной толстовке. Волосы исполнительницы аккуратно собраны в пучок. Их венчают розовые наушники.

Большинству подписчиков очень понравилось фото исполнительницы: "Кажется, что вам 18 лет", "Нереально красивая", "Как вы похожи на на Ёлку!".

Фото: instagram.com/anilorak

Как сообщала "Страна", Ани Лорак подогрела слухи о романе с певцом из России Сергеем Лазаревым. Поклонники подозревают пару в романтических отношениях. Также фанаты спрашивают у певицы, не беременна ли она. "Сладкая парочка", "Это уже в открытую заявления с обоих сторон-инстаграмов, что Вы пара"- пишут в сети.

Напомним, что в Европе пытаются понять, почему Maruv не пустили на Евровидение-2019.