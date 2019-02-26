В УЕФА приняли решение оштрафовать "Динамо" из-за поведения болельщиков на матче против "Олимпиакоса" в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает FootballHub.

Сумма штрафа пока неизвестна. Во время игры с греками фанаты использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА. Кроме того, они блокировали проходы и выбегали на поле.

Решение по матчу "Динамо" – "Челси" будет принято в ближайшее время, но ожидается, что игра в Киеве все-таки пройдет со зрителями.

Как сообщала "Страна", Динамо начало продажу билетов на домашнюю игру против Челси. Поединок с лондонцами в Киеве состоится 14 марта, ожидается ажиотаж.

Напомним, что спустя 7,5 лет после открытия на "Олимпийском" заработали терминалы, считывающие билеты с экранов.