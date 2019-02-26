Исполнительница Maruv, отстраненная властями от участия в Евровидении 2019 после победы в общеукраинском отборе, сообщила, что не давала никаких интервью и комментариев после победы 25 января.

Она попросила СМИ не спекулировать не вырывать ее цитаты из контекста прошлых интервью.

"Я не давала НИКАКИХ интервью и комментариев после победы в Национальном отборе на "Евровидение-2019", кроме тех, что есть на моих официальных страницах в социальных сетях.

Прямая речь, на которой сейчас пытаются спекулировать СМИ в своих материалах, была записана ДО участия в финале. "Сенсационные" цитаты, которые сейчас активно используются прессой, вырваны из контекста прошедших интервью. В ближайшее время я обязательно отвечу на все вопросы в развёрнутой форме. Всем мир!", - говорится на странице Maruv.

Фото: instagram.com/maruvofficial

Как сообщала "Страна", после отстранения объявленные победителями Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении. "Сейчас наш "Cupidon" летит дальше", - сообщили представители девушек.

Напомним, что известный продюсер назвал Нацотбор "токсичным для психики артиста", а певицу Maruv - "жертвой режима".