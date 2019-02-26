Елена Зайцева и Геннадий Дронов, признанные сегодня судом виновными в смертельном ДТП в центре Харькова, также обязаны солидарно выплатить почти 8 млн грн компенсации семьям погибших и пострадавшим. Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в суде.

"Суд принял решение по гражданским искам, заявленным семьями погибших и пострадавшими о моральной компенсации. Родственники погибших просили суд по 1 млн грн за каждого погибшего, а пострадавшие в ДТП - от 100 до 500 тыс грн. для возмещения расходов на лечение. По решению суда Зайцева и Дронов должны солидарно выплатить почти 8 млн грн компенсации. Кроме того, Дронов должен выплатить 800 тыс. грн двум пострадавшим", - отметили в суде.

Как ранее сообщала "Страна", 26 февраля Киевский райсуд Харькова огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу о смертельном ДТП: каждый из обвиняемых получил 10 лет лишения свободы и 3 года лишения права управлять автотранспортными средствами. Приговор еще не вступил в силу: в течение 30 дней осужденные могут обжаловать приговор.

Напомним, ДТП в центре Харькова произошло около 20:40 18 октября 2017 года. Прокуратура доказала в суде, что оба водителя - Елена Зайцева и Геннадий Дронов - нарушили правила дорожного движения. Дронов, который был за рулем Volkswagen Touareg, выехал на перекресток с нарушением правил дорожного движения, и столкнулся с автомобилем Lexus под управлением Елены Зайцевой, что двигался на запрещающий сигнал светофора и с превышением разрешенной в населенных пунктах скорости. В результате столкновения Lexus перевернулся и вылетел на тротуар, где сбил насмерть 5 пешеходов, а шестая скончалась в больнице. Травмы различной тяжести получили еще шесть человек.

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