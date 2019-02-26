В Киеве полицейские задержали следователя Государственного бюро расследований за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Инцидент произошел 26 февраля, около 1:30 в Киеве. "Экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении ч.1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса об административных правонарушениях. Управление внутреннего контроля ГБР начало проверку данного инцидента.

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