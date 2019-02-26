Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел в апелляционном порядке дело по иску кандидата на пост президента Юлии Тимошенко к кандидату и действующему президенту Петру Порошенко по поводу возможного нарушения правил предвыборной агитации.

Постановлением от 24 февраля оставлено в силе решение относительно правомерности действий действующего президента. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что Тимошенко просила признать противоправными действия Порошенко относительно проведения предвыборной агитации с нарушением требований Закона "О выборах президента Украины", установить факт использования кандидатом при финансировании предвыборной агитациидругих, кроме средств своего избирательного фонда.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. В апелляционной жалобе указано, что суд первой инстанции не исследовал факт введения Петром Порошенко в заблуждение телеканалов и общества относительно статуса своего участия на "Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог": на баннере было указано, что мероприятие проходит "при участии Президента Украины", а не "кандидата в президенты Украины".

Также шла речь о злоупотреблении пребыванием на посту главы государства путем осуществления предвыборной агитации с привлечением средств массовой информации без заключения соответствующего соглашения и предыдущей оплаты с текущего счета своего избирательного фонда.

Верховный Суд пришел не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Коллегия судей выходила с того, что на указанное мероприятие была открыта аккредитация прессы, ни одного запрета на проведение ее трансляции другими телеканалами на свое усмотрение установлено не было. В то же время истцом не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств проведения указанной трансляции по указанию ответчика, проведения ее под принуждением или путем возложения соответствующей обязанности на телеканалы.

Следовательно, коллегия судей Кассационного административного суда согласилась с заключением суда первой инстанции о том, что проведение трансляции является правом субъекта хозяйственной деятельности, который ее осуществляет, и не зависит от воли кандидата на пост президента Украины.

В частности, положением ст. 5 Закона "О телевидении и радиовещании" предусмотрено, что цензура информационной деятельности телерадиоорганизации запрещается. Телерадиоорганизация является независимой в определении содержания программ и передач.

Коллегия судей отметила, что к предвыборной агитации не относятся официальные сообщения в период избирательного процесса (без комментариев, которые могут иметь агитационный характер, а также видео-, аудиозаписей, киносъемок, фотоиллюстраций) о действиях кандидатов на пост президента Украины, связанные с выполнением ими должностных (служебных) полномочий. Указанные положения Закона № 474 - XIV опровергают утверждение представителя истца, что президент Украины не может быть одновременно кандидатом на пост президента Украины и наоборот и выполнять свои функции или полномочия.

Кроме того, в ходе судебного заседания не установлено фактов использования ответчиком при финансировании предвыборной агитации, кроме средств своего избирательного фонда, других средств.

Ранее "Страна" сообщала, что суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко.

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