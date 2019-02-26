Члены "Нацкорпуса" и "Нацдружин" пришли к дому сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского в Козине, что в Киевской области. Они устроили митинг.

Об этом говорится в сообщении на странице "Национального корпуса" в социальной сети Facebook.

"Гладковским передали привет за воровство на оборонке. Салюты, файера, красная краска с "деньгами" у входа в усадьбу. Чудом не загорелся сам дом", - написал журналист Влад Красинский в Facebook.

Среди требований активистов провести расследование и, в случае подтверждения приведенных в расследовании "Наші Гроші" фактов, привлечь к уголовной ответственности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу, руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы, и взятие под стражу всех указанных лиц.

Кроме того, среди требований протестующих отстранения от занимаемых должностей руководство ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были контрагентами и участниками схемы.

Фото: facebook.com/NatCorpsUA

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Напомним, что Нацдружины рассказали, как будут работать наблюдателями на выборах.