В течение года алкогольная продукция в Украине подорожала от 8% до 12%. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Бутылка столового отечественного вина 0,75 л выросла в цене на 8%, или на 4,5 грн, и ее среднестатистическая цена составляла 63,3грн. Отечественное пиво 0,5 л подорожало за прошлый год на 11%, или на 1,6 грн, и стоило 15,4 грн. Водка 0,5 л добавила 12%, или 10 грн, и ее стоимость составляла 91 грн", - сообщил Дорошенко.

Кроме того, эксперт подсчитал, сколько бутылок самого популярного алкоголя можно было купить на среднюю зарплату в январе 2018 года и сколько - в январе 2019.

Так, в начале прошлого года на среднюю зарплату украинца можно было приобрести 149 бутылок вина, а в январе этого года - уже 167 бутылок. За год покупательная способность выросла на 12%, или на 18 бутылок.

В январе 2018 года можно было купить 636 бутылок пива, а в 2019 - 686 бутылок, что на 8%, или на 50 бутылок, больше.

Водки в январе 2018 - 108 бутылок, а в 2019 - 116 бутылок. На среднюю зарплату можно приобрести на 7% водки больше, или на 8 бутылок.

"Объемы теневого рынка водки продолжают расти из-за высокого спроса. Официальное производство водки упало и в прошлом году на 7%", - подытожил эксперт.

Ранее мы писали, что в Украине обвалилось производство водки, а собственный коньяк вообще исчез.

Также сообщалось, что в Украине подорожал алкоголь: новые минимальные цены на водку, вино и шампанское.