Нацбанк значительно отсрочил внедрение международного номера банковского счета IBAN "по просьбе банковского сообщества", сообщает сайт регулятора.

Соответствующую норму содержит постановление Правления НБУ от 22 февраля 2019 года № 41 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 162". Старт внедрения IBAN в Украине начнется с 5 августа этого года (ранее планировалось - с 1 апреля 2019 года). Отсрочка связана с необходимостью обеспечение качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты.

С 5 августа 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут изменять в соответствии с требованиями данного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

В то же время применение IBAN с 1 ноября 2019 года станет обязательным для клиентов всех банков Украины в ходе осуществления переводов средств как в гривне, так и в иностранных валютах, в частности во время трансграничных переводов. То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN.

В период с 5 августа до 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов будут иметь возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Нацбанк напомнил, что внедрение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также поспособствует дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей регулятора. В целом использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать удобнее оформление расчетных документов.

Благодаря этому клиенты банков смогут удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, их обслуживающий; избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах; быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Среди других преимуществ для клиентов банков - Нацбанк планирует внедрение стандарта для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка. Использование QR-кодов, которые будут содержать информацию об IBAN, будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмену платежной информацией.

Постановление вступило в силу 26 февраля 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Национальный банк Украины переводит счета клиентов банков на международный стандарт IBAN.