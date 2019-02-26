Подальше от выборов. НБУ отложил перевод счетов клиентов банков на международный стандарт IBAN
Нацбанк значительно отсрочил внедрение международного номера банковского счета IBAN "по просьбе банковского сообщества", сообщает сайт регулятора.
Соответствующую норму содержит постановление Правления НБУ от 22 февраля 2019 года № 41 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 162". Старт внедрения IBAN в Украине начнется с 5 августа этого года (ранее планировалось - с 1 апреля 2019 года). Отсрочка связана с необходимостью обеспечение качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты.
С 5 августа 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут изменять в соответствии с требованиями данного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.
В то же время применение IBAN с 1 ноября 2019 года станет обязательным для клиентов всех банков Украины в ходе осуществления переводов средств как в гривне, так и в иностранных валютах, в частности во время трансграничных переводов. То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN.
В период с 5 августа до 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов будут иметь возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.
Нацбанк напомнил, что внедрение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также поспособствует дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей регулятора. В целом использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать удобнее оформление расчетных документов.
Благодаря этому клиенты банков смогут удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, их обслуживающий; избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах; быстрее осуществлять переводы и получать средства.
Среди других преимуществ для клиентов банков - Нацбанк планирует внедрение стандарта для осуществления платежей с использованием QR-кодов для участников платежного рынка. Использование QR-кодов, которые будут содержать информацию об IBAN, будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмену платежной информацией.
Постановление вступило в силу 26 февраля 2019 года.
Ранее "Страна" сообщала, что Национальный банк Украины переводит счета клиентов банков на международный стандарт IBAN.