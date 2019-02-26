В Раде одобрили решение президента Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году. Заявленная цель - участие в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил.

Соответствующий закон (проект № 10067) принят на утреннем заседании Верховной Рады во вторник, 26 февраля. Об этом сообщает ЮрЛига.

В 2019 году состоятся такие украинско-американские учения "Rapid Trident - 2019", "Sea Breeze - 2019", украинско-румынские учения "Riverlaine - 2019", многонациональные учения "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британские учения "Worrier watcher - 2019". Закон принят сразу после включения в повестку дня.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и вне ее пределов в 2019 году, в сумме 40 220 100 грн планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2019 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск" (КПКВ 2101020) по направлению "Подготовка войск, проведение международных учений (операций)".

Как сообщала "Страна", определено когда и где встретятся начальник Генштаба ВС России с командующим силами НАТО.

Отметим, что Порошенко в ООН назвал Украину реальным восточным флангом НАТО.