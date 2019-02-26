В Большой Палате Верховного Суда во время рассмотрения дела № 757/31606/15-ц решили, что при отмене судом тарифов на жилищно-коммунальные услуги по обращению потребителя цена коммуналки должна пересчитываться. Об этом сообщает Юрлига.

Отмечается, что постановлением от 16 января было отменено решение низших судов, которые ошибочно считали, что при отмене тарифов истец не имеет права на пересчет платежей, которые ему начислялись, так как данные тарифы действовали в момент начисления платы за коммуналку.

Жилец многоквартирного дома просил суд обязать Жилищно-строительный кооператив "Металлист", "Киевводоканал", "Киевэнерго" провести перерасчет за жилищно-коммунальные услуги.

Как разъяснили в Большой Палате, плата зп коммунальные услуги в квартире за спорный период (с 1 декабря 2006 года по 30 июня 2014 года) начислялась в соответствии с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, принятыми распоряжениями КГГА, которые в дальнейшем были отменены постановлениями Шевченковского районного суда города Киева от 21 марта и 30 сентября 2014 года, а, следовательно, истец имеет право на перерасчет начисленных ему платежей.

В то же время отсутствие процессуальной возможности выяснить действительные обстоятельства дела препятствует Верховному Суду принять новое судебное решение, поэтому оно было передано на рассмотрение в суд первой инстанции согласно подпункту "а" пункта 1 части второй статьи 360-4 ГПК (в редакции, действующей на время обращения с заявлением о пересмотре судебных решений).

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