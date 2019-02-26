Министерство регионального развития обновило государственные строительные нормы относительно проектирования судов. В учреждениях планируются рассмотреть проектирование холлов, вестибюлей, входной группы в формате "open space". Об этом сообщает "Юрлига".

Сегодня на формат открытого пространства без стен и перегородок переходят большинство государственных и других административных учреждений. Так они становятся более открытыми и прозрачными в своей деятельности для людей. Публичное пространство судов тоже может таким быть. Минрегион планирует изучить соответствующий международный опыт.

Также в Министерстве отметили необходимость обязательного безбарьерного доступа для всех групп маломобильного населения в суды, в частности лиц с инвалидностью, а также создания надлежащих условий для посетителей с маленькими детьми - предусмотрение специальных детских комнат или игровых зон (так называемых "baby room").

Как сообщала "Страна", в Украине отменят обязательное требование по высоте торговых залов.

Также стало известно, что в Украине отменили обязательное проектирование лестниц и порогов при строительстве жилых домов.

Напомним, в Украине могут разрешить проектировать в жилых домах кухни-ниши.