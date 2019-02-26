Сегодня, 26 февраля, на безналичных торгах национальная валюта ослабила свои позиции, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,95-27,05 грн./$, пишет UBR.ua.

Рынок открылся котировками на уровне 26,90-26,93 грн./$. А уже спустя 15 минут курс достиг коридора 26,94-26,97 грн./$. Однако и на этом доллар останавливаться не стал: с выходом на рынок большего количества участников, спрос на иностранную валюту вырос, и котировки подскочили до 26,95-27,00 грн./$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда.

"Во второй половине дня котировки продолжили свой рост до значений 27,00-27,03 грн./$", - подметил в беседе директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Объем свободной ликвидности сегодня вырос на 5,4 млрд грн. и составил 114,9 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 4,1 млрд грн. и достигли 59,4 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 1,3 млрд грн. и составил 55,5 млрд грн., добавил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличный рынок двигался вслед за межбанком с небольшим отставанием: открылся вчерашними котировками 26,92-26,97 грн./$, а к середине дня менялы подтянули курс до 26,95-26,99 грн./$.

"Противостояние ситуативных интересов крупных игроков рынка на фоне календарного периода возмещений НДС и роста гривневой ликвидности в системе стало причиной умеренной курсовой динамики и разнонаправленных движений в течение дня. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,95-27,05 грн./$", - спрогнозировал Олег Куринной.

Ранее "Страна" сообщала, что с долларом будет дальше.

Также мы писали о том, что официальный доллар опустился до 26,99 грн/$, а евро дорожает.