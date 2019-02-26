Группа Freedom Jazz отказалась от участия в Евровидении-2019 от Украины. Об этом организаторы Нацотбора сообщили на своей странице в Instagram. "Кто тогда представит Украину - узнаете скоро! Следите за новостями", - написано в сообщении.

Отметим, что девушки из Freedom Jazz заняли второе место на Нацотборе. Многие пользователи предположили, что теперь право представить Украину получит коллетив, занявший третье место - группа Kazka.

Чуть позже появилось официальное заявление бенда: "Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам второе место Национального отбора Евровидения-2019! Наша главная победа - это вы! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда мы еще раз попробуем свои силы в Национальном отборе... Но только что мы получили звонок от НСТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас наш "Cupidon" летит дальше", - сообщили представители девушек.

Напомним, скандал начался после того, как Maruv и НОТУ не договорились о контракте. Певица, несмотря на свою победу на Национальном отборе, не представит Украину на конкурсе в Израиле.

Maruv стала участницей нацотбора Евровидения, после того, как приняла предложение заменить певицу Tayanna, которая сняла свою кандидатуру. Изначально она собиралась выступить на одном из эфиров отбора как приглашенный гость, однако в итоге получила право представлять Украину в Тель-Авиве.

Еще во время подготовки к прямым эфирам национального отбора в СМИ начали публиковать сообщения о том, что весной певица планирует отыграть несколько концертов в России. Данный вопрос стал особо остро после интервью с другими конкурсантками из дуэта Anna Maria Роману Скрыпину. Тогда девушки заявили, что не признают Крым украинским и не ответили на вопрос о российской агрессии. После этого в прямом эфире финала нацотбора практически все участники отвечали на вопросы ведущего Сергея Притулы о своих политических взглядах.

После оглашения победителя вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что артист, который гастролирует по РФ, не может быть представителем Украины на Евровидении. Кроме того, он отметил, что вещатель Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) еще не утвердила Maruv в качестве победителя. Затем глава НОТУ Зураб Аласания сообщил о переговорах с певицей по условиях контракта, который она должна была заключить с вещателем. Однако стало известно, что Maruv решила отказаться от контракта из-за слишком жестких условий.

Кому достанется возможность представлять страну на Евровидении в этом году, пока не ясно. Как сообщил Аласания, НОТУ ведут переговоры с другими претендентами. В то же время в Европейском вещательном союзе, который является организатором международного конкурса, заявили, что не будут вмешиваться в данный процесс.