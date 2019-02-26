Во вторник, 26 февраля, в сети появилось видео, на котором запечатлен глава Северной Кореи Ким Чен Ын, курящий на перроне. Видеозапись опубликована Assosiated press в YouTube.

Отмечается, что кадры были сделаны на железнодорожной станции в Китае, когда Ын ехал на саммит во Вьетнам, где он должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Видео: YouTube/Assosiated press

Напомним, саммит двух лидеров стран пройдет 27-28 февраля.

До этого сообщалось, что 26 февраля Ким Чен Ын первым прибыл на бронепоезде в Ханной во Вьетнаме.

Также мы писали, что в Ханое, где пройдет второй саммит Трампа и Ким Чен Ына, принимают беспрецедентные меры безопасности. В частности, из страны был выслан двойник северокорейского лидера за сутки до начала переговоров.