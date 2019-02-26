В Министерстве экономического развития опубликовали новый список роскошных авто, владельцам которых в 2019 году придется заплатить в казну 25 тыс. грн. транспортного налога. В него включены 299 моделей авто. Об этом сообщает autoconsulting.

С 1 января размер минимальной зарплаты вырос, поэтому количество авто, которые официально считаются люксовыми снизилось. Закон обязывает автовладельцев оплатить налог с автомобилей, стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат.

В 2019 году это эквивалентно 1,565 млн. грн., тогда как в прошлом порог роскоши был установлен на отметке 1,396 млн. грн.

В результате этого обновленный список сократился на 34 модели авто. Например, больше не придется беспокоиться об уплате транспортного налога владельцам внедорожников BMW X4 и X3, а также Audi Q5. Могут вздохнуть с облегчением и владельцы Ford Edge, а также ряда других авто.

Перечень легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2019 (отчетного) года.

Фото: autoconsulting.com.ua

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