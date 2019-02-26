В торговом центре "Навигатор", расположенном на бульваре Дружбы Народов возле одноименной станции метрополитена в Киеве, грабители обчистили магазин матрасов и кроватей. Правда, забрали не матрасы, а деньги. Об этом сообщают источники "Страны" в полиции.

ЧП произошло 25 февраля. Хозяева магазина с утра обнаружили вскрытый сейф, из которого вынесли около 50 тысяч гривен. Как такое могло произойти, учитывая, что ТРЦ "Навигатор" - под круглосуточной охраной и внутри есть видеонаблюдение - пока неизвестно.

Полиция завела уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины "Кража с проникновением". Проверяют персонал который имел доступ к материальным ценностям. Не исключено, что к взлому причастен кто-то из сотрудников.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве трое вежливых "таксистов" ограбили пьяных посетителей гей-клуба.

Также мы писали о том, что в Киеве задержан грабитель, который с ножом и в маске ворвался в столичный магазин.