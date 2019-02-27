Сегодня, 27 февраля, исполняется ровно пять лет с начала аннексии Крыма. В этот день Верховный Совет автономии заняли "зеленые человечки".

После этого местный парламент объявил референдум о статусе республики. И через три недели Крым уплыл в Россию.

Катализатором этих событий стали события на Евромайдане и бегство Виктора Януковича из Украины. Правда, нынешние власти утверждают, что планы забрать Крым в Москве вынашивали давно. Но даже если и так - вряд ли бы они осуществились, не произойди столь серьезных потрясений во всей стране.

С Крыма начался период больших потрясений - после него мятеж случился и на Донбассе, где война длится по сей день. И если опция вернуть Донецк и Луганск существует хотя бы на бумаге (это Минские соглашения), то Крымский полуостров не демонстрирует и этих перспектив.

С чего начиналась аннексия Крыма - вспоминала "Страна".

Предыстория. От Киева до Симферополя

22 февраля в Киеве кое-как формализовался революционный переворот, в ходе которого к власти пришло трое ключевых политиков. Это Александр Турчинов (и.о. президента), Арсений Яценюк (неформальный руководитель нового большинсвта в Раде, через несколько дней занявший пост премьер-министра) и Арсен Аваков (и.о. министра внутренних дел).

Были и другие назначенцы, но главную роль сыграла именно эта троица - будущие основатели партии "Народный фронт".

Они, наверное, и сами понимали, что легитимность новой конструкции власти под большим вопросом. Особенно это касается Турчинова, который без импичмента или смерти Януковича внезапно, пусть и временно, занял его место.

По одной из версий, именно поэтому Аваков и новоиспеченный шеф СБУ Наливайченко на следующий день - 23 февраля - отправились в Крым. В этот же день, по совпадению, туда прибыл и Виктор Янукович, которого россияне уже к тому времени эвакуировали из Запорожской области на вертолетах.

Как признавался позже Арсен Аваков, одной из целей визита в Крым была встреча с Януковичем. Мол, майдановцы хотели его добровольного возвращения - ведь на тот момент это был законно избранный глава государства.

Правда, охранники Януковича позже рассказывали, что целью визитеров из Киева было выкрасть, а при невозможности - ликвидировать их патрона. В обоих случаях новой власти тогда было бы легче легализоваться: или пообещав президенту жизнь в обмен на добровольное сложение полномочий - или получив свою власть уже по факту его смерти.

Как бы то ни было, с Виктором Федоровичем шефы МВД и СБУ в Крыму встретиться не смогли. Зато стали свидетелями начала событий, которые позже привели к потере Крыма.

Именно 23 февраля - в день приезда эмиссаров Киева - в Севастополе начался свой "Майдан", положивший начало так называемой "Русской весне" - пророссийским выступлениям на юго-востоке Украины.

Крым еще с начала событий на Майдане был наиболее непримиримо к ним настроен. Когда пошли захваты обладминистраций на западе Украины, руководители АРК в открытых воззваниях советовали Януковичу силой подавить активистов.

А после расстрела на Институтской 20 февраля глава Верховного Совета Крыма Владимир Константинов полетел в Москву и там заявил, что, если власть Януковича падет, то Крым будет принимать решение о своем самоопределении.

Это был весьма откровенный намек. А место, где он был сделан, только добавляло ему откровенности.

Уже 22 февраля стало ясно, что Майдан победил. А на следующий день в Севастополе собрался огромный митинг, где все пестрело триколорами. Там выбрали "народным мэром" известного местного бинесмена и мецената Алексея Чалого (гражданство он имел российское).

Интересно, что в этот же день- 23 февраля - в Киеве как будто решили "подогреть" протесты: отменили языковой закон Кивалова-Колесниченко. Он гарантировал использование региональных языков в официозе - русского, венгерского и других. Это стало одним из мощнейших аргументов для агитации пророссийских сил.

В течение одного дня реальность власть в Севастополе перешла к "народному мэру". На его сторону перешел вернувшийся из Киева севастопольский "беркут" и полиция. В городе и на подъездах к нему появились отряды "дружинников" "Русского блока" и "Русского единства". Севастополь де-факто объявил о неподчинении Киеву.

До сих пор есть разные трактовки того, кто стоял за этими выступлениями. В Украине считается, что они были организованы российскими спецслужбами. Впрочем, в СМИ есть и другая трактовка, что эти действия были самодеятельностью Чалого и его соратников, на которые российская власть по началу не знала как реагировать. И лишь затем, после пару дней раздумий Кремль решил воспользоваться ситуацией, чтоб поквитаться за Майдан.

Уже 25 февраля гонцы из Москвы во главе с депутатом Слуцким приехали в Симферополь, чтобы активизировать спикера Верховный Совет Крыма Константинова. План заключался в том, чтобы избрать премьром вместо "донецкого" Могилева, пророссийского деятеля, который бы заявил о несогласии с происходящим в Киеве. И объявил о проведении референдума о расширении полномочий Крыма.

Однако этот план был сорван на следующий день действиями Меджлиса крымско-татарского народа, поддерживающий новую украинскую власть. Они заблокировали здание Верховного совета Крыма. Произошли столкновения с пророссийскими силами, которыми руководил глава "Русского единства" Сергей Аксенов.

В ходе столкновений появились первые жертвы.

Ситуация была накануне большого взрыва. В Крыму, в отличие от Киева, где местные жители поддержали революцию, большинство населения было настроено антимайдановски. Это грозило перерасти в массовое сопротивление - и новым властям, и крымско-татарскому активу.

Но 27 февраля все изменилось.

"Зеленые человечки"

В ночь на 27 февраля здания Верховного Совета и Совмина в Симферополе заняли неизвестные люди в масках и камуфляже.

Работали профессионально и быстро. Нападавшие были в полной боевой экипировке, но без знаков различия. Они изгнали ведомственную охрану и поставили у входов мини-баррикады.



Тем же утром были установлены блокпосты на Перекопском перешейке и Чонгарском полуострове, через которые осуществляется сухопутное сообщение между Крымом и остальной территорией Украины.

Там первоначально стоял севастопольский "Беркут", а потом к нему присеодинились и отряды так называемой самообороны Крыма.

Премьер-министр Крыма Анатолий Могилев заверил, что ситуация под контролем. В связи со сложившейся ситуацией в Симферополе был объявлен выходной день и создан штаб. Могилев призвал крымчан не приближаться к захваченным зданиям и сохранять спокойствие, а все политические силы — не допустить агрессии на улицах.

Однако ничего все равно понятно не было. Кто эти военные?

Власти Украины тоже толком не комментировали происходящего - тогда полным ходом шла дележка прортфелей в только что назначенном правительстве Яценюка. А украинские СМИ терялись в догадках.

Высказывались даже предположения, что захват зданий - дело рук украинского спецназа. Что выглядело довольно логично - без экстренных мер Крым явно уходил в раскол, а промайдановских активистов на полуострове было слишком мало, чтобы этому противостоять. Поэтому слух о "вводе украинских войск" многие радостно подхватили по соцсетям.

Позже говорилось, что это был спецназ ГРУ (забавно, что именно на 27 февраля позже Путин назначит день Сил специальных операций). По другим сведениям это была ставшая впоследствие знаменитой ЧВК Вагнера.

Также активное участие в событиях принимала группа известного "православного" олигарха Константина Малофеева. Его политтехнолог Бородай занимался информационным обеспечением событий, а глава службы безопасности Игорь Гиркин (впоследствии уехавший воевать на Донбасс, где стал известен под псевдонимом Стрелков) принялся организовывать местную самооборону.

Как бы там ни было, но в первый день ступор власти в Украине был полный. Показательно, что даже "экстренное" заседание СНБО по вопросу того, что творится в Крыму, было созвано лишь на следующий день - 28 февраля. По прошествии более чем суток (!) с захвата главных админзданий Симферополя.

И это было ключевым момент. За сутки "зеленые человечки" (это была армия РФ, но без опознавательных знаков) взяли под свой контроль почти все ключевые объекты на полуострове, а вскоре и заблокировали украинские военные части.

Тем временем, ближе к вечеру 27 февраля под охраной непонятных военных успел собраться Верховный совет Крыма и переизбрать премьера - Могилева сменили на Аксенова. А затем объявили всекрымский референдум по возврату Конституции 1992 года (по которой автономия имела широкие права).

По заявлениям крымских депутатов, они по-прежнему считали президентом Украины Виктора Януковича.

Главные решения парламента Крыма от 27 февраля вечером того же дня зачитал его спикер.

Были ли эти решения законными? Ведь назначение Аксенова должен был утверждать президент Украины - но Турчнов, исполнявший его обязанности, разумеется, никого не утверждал.

Впрочем, крымские депутаты заявили, что согласие им дал Януковича, которого, как говорилось выше, они считали легитимным главой украинского государства.

Первая реакция Украины

До Киева серьезность ситуации "дошла" только на следующий день. На заседании СНБО и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко официально заявил, что в Крыму имеет место "полномасштабное использование военнослужащих Российской Федерации".

По данным Наливайченко, за сутки, минувшие с момента захвата, на сторону военных РФ перешел весь крымский "Беркут" (что было неудивительно, если вспомнить, как относились к беркутовцам на Майдане). Также он сообщил о массовой блокаде аэропортов, с которых еще взлетают и садятся самолеты, но внутри уже находятся вооруженные люди.

"Четвертый элемент обстановки в Крыму — массовая поддержка населением действий Российской Федерации", - отмечал глава СБУ, относя это на счет "российской пропаганды" (как будто в Крыму не вещали украинские каналы, радио и не выходили всеукраинские газеты).

По словам Наливайченко, оставшиеся на полуострове украинские военные "не воспринимают новую власть и не готовы выполнять приказы или вообще изменили присяге".

"Внутренние войска и ППС Симферополя пока несут службу, но противодействовать русским не будут", - вторил ему Аваков. Он также заявил, что "большинство населения Крыма занимает пророссийскую, антиукраинскую позицию".

Неудивительно, что уже тогда украинская власть взяла курс на неприменение оружия. Судя по вышеизложенным фактам - понятно, почему.

Во-первых, наличие российских войск, во-вторых - массовые антипатии населения и местных силовиков в отношении взявших власть в Киеве майдановцев.

"Идет такое же нагнетание и всяческие ожидания (в Крыму - ред.), что кто-то с украинской стороны - то ли "Правый сектор", то ли Служба безопасности, то ли Министерство обороны среагирует на провокации и даст повод применить оружие российским военным. И тогда их оправданием будет: защита крымчан от вооруженного нападения "Киевской хунты"", - докладывал шеф СБУ.

Невозможность подавить пророссийские протесты из-за их массовости сквозит и в диалогах на заседании СНБО.

"У них там – "майдан", у них там палатки, у них там гражданское прикрытие", - Аваков. "Понятная ситуация", - отвечал Турчинов, сам не так давно вышедший из палатки.

Глава Минобороны Игорь Тенюх в свою очередь оценил потенциал тех украинских войск, которые готовы дать вооруженный отпор, в две тысячи человек из 15 000. Со стороны РФ он насчитал 20 000 бойцов только спецназа ГРУ.

Тенюх также приводит телефонный разговор главы ВМС Украины - якобы с командующим Черноморским флотом РФ:

"Сегодня состоялся разговор командующего военно-морскими силами с командующим Черноморским флотом, который в прямом разговоре сказал, будто бы это — дружеский разговор: "Я не уполномочен с вами вести переговоры, но скажу следующее. Мы пойдем до конца — это первое. Второе. Все войска приведены в полную боевую готовность. Третье — если вы нам не будете противостоять, то крови не будет и все обойдется мирно" – то есть ратовал за полную сдачу и капитуляцию и переход на сторону РФ".

Прозвучали на заседании 28 февраля и первые прогнозы того, что будет дальше. Почти все они оказались ошибочными. Их озвучил и.о. премьера Арсений Яценюк.

"Понятно, что Россия будет использовать бывшего президента Украины в этом сценарии. И у меня нет сомнения, что Россия будет идти до конца в части захвата и объявления независимости Крыма, или, как промежуточный вариант, вариант федерализации", - предвещал глава правительства.

Арсений Петрович оказался прав лишь насчет Януковича: 1 марта он действительно написал письмо Путину с просьбой использовать войска РФ для восстановления конституционного порядка в Украине (за что позже в Киеве он и получил 13-летний заочный срок).

А вот по поводу Крыма Яценюк дважды ошибся: Москва пошла еще дальше и включила полуостров в свой состав. Но это было уже намного позже.

Но вернемся к тому, что же собирались делать в Киеве. Примечательно, что лишь получив свой "майдан" в Крыму, новые власти заговорили о том, что надо бы приструнить радикалов у себя и освободить административные здания, которые по-прежнему контролировались националистами.

Вице-премьер по силовому блоку Виталий Ярема привел аргументы крымской самообороны: ""Если у вас в Киеве можно, а почему у нас в Крыму нельзя захватывать". Поэтому сегодня хочу обратиться к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Парубию максимально сейчас освободить помещения, которые захвачены Самообороной, для того чтобы показать, что у нас действуют закон и порядок".

Также он предположил, что крымчан могли напугать действия националистов, которые после победы майдана устроили настоящий беспредел, громя органы власти и совершая самосуд. Самым ярким погромщиком был Сашко Билый, которого упомянул Ярема.

"Арсен Борисович давал информацию по этому "Беркуту", который сегодня занял оборону Перешейка и перекрыл Крым. Основное, – обращались, почему они организовали эти блокпосты? Это то, что они увидели, как Сашко Билый в помещении областного совета угрожал автоматом. Пока в Украине не будет действовать закон, пока будут продолжаться захваты помещений и имущества так называемыми патриотами, у врагов Украины будут сильные аргументы делать то же самое", - заявил Ярема.

То есть, в Киеве внезапно поняли, что своими призывами захватывать здания у "преступной власти" они дали остальным повод делать то же самое. И захотели отыграть ситуацию назад - но было уже поздно.

Интересно, что Ярема озвучил тогда тезис, который сегодня приравнивается едва ли не к госизмене: почему одним гражданам Украины можно было захватывать здания и оружие, а другим нельзя?

Кстати, уже через месяц Сашко Билый был демонстративно застрелен при задержании. Однако Крым это уже не могло вернуть. Тем более другим националистам никто не мешал творить бесчинства - правда, уже под пристальным контролем власти. Чего не могли не видеть в Крыму и на Донбассе.

На этом же совещании Турчинову позвонил глава Госдумы РФ Александр Нарышкин. Содержание беседы и.о. президента привел так:

"Поговорили... Что сказать. Нарышкин передал мне угрозы от Путина. Они не исключают, как он сказал, принятия жестких решений относительно Украины за преследование россиян и русскоговорящих. Наверное, намекают на принятие решения относительно введения войск не только в Крым. Передал слова Путина, что если погибнет хотя бы один россиянин, они объявят нас военными преступниками и будут преследовать нас по всему миру. Я ответил, что, начав агрессию против Украины, они уже стали преступниками и будут отвечать перед международным судом. То есть где-то так поговорили...".

Закончилось заседание тем, что Турчинов поставил на голосование вопрос о вводе военного положения. Однако "за" оказался, если верить стенограмме, лишь сам Турчинов.

Появление Януковича

В этот же день дал свою первую пресс-конференцию после бегства президент Виктор Янукович.

28 февраля он пообщался с журналистами в Ростове-на-Дону. События в Крыму он прокомментировал так:

"Я считаю, что все, что происходит сейчас в Крыму, является естественной реакцией на тот бандитский переворот, которой произошел в Киеве. Та узурпация власти, которая была сделана кучкой радикалов по сравнению с 45-милионным населением Украины. Как действующий президент Украины, я считаю, что Крым должен оставаться в составе Украины", - говорил свергнутый президент.

Отметим, что на тот момент еще не шло речи о полном переходе Крыма в российскую юрисдикцию. Местные власти собирались стать на путь Абхазии - квазигосударства под протекторатом России. Видимо, этим и объясняется заявление Януковича.

Также он объявил украинскую власть нелегитимной:

"Верховная Рада нелегитимна. И соглашение, которое не выполнено, если оно будет выполнено, сможет успокоить ситуацию и начать законный процесс урегулирования политического кризиса, из тупика, в который нас завели радикалы".



"Законы, которые были приняты насильственным путем в парламенте, я не признаю и никогда не признаю. Я их не подписал, а это, значит, эти законы не были приняты. Вот это тот юридический факт, который говорит о том, что я действующий Президент Украины. Если действующий Президент не подал в отставку согласно Конституции, если он живой, а как видите, я живой, и если этому Президенту не был объявлен импичмент в парламенте, он остается действующим".

Эти заявления навсегда в общем-то подвесили в юридическом поле все действия, совершенные майдановской властью с февраля по май 2014 года - включая и объявление выборов нового президента.

В тоже время была непонятна позиция России по Крыму. Чего хочет Москва, которая очевидно стояла за всеми этими событиями? Первоначально выссказывались предположения, что в Крыму хотят возродить власть Януковича и создать "альтернативную Украину". Однако она не нашла подтверждения. Говорили, что из Крыма хотят создать вторую Абхазию или Прднестровье. Но и эта версия не оправдалась. Все стало понятно лишь через неделю - 7 марта Аксенов и Константинов объявили, что меняют формулировку референдума и выносят вопрос о присоединении полуострова к РФ.

Как говорит источник "Страны" в экспертных кругах, близких к Кремлю, первоначально у России не было намерений присоединять полуостров. "Было желание что-то сделать, чтоб заставить новую власть в Киеве сесть за стол переговоров и вернуться к ситуации 21 февраля - к моменту заключения компромисса между Януковичем и оппозицией. Но Киев на это не пошел. При этом украинские власти демонстрировали полное нежелание как-то сопротивляться действиям России в Крыму. И тогда и созрел план - раз так просто можно взять Крым, то нужно брать, пока дают", - сказал "Стране" источник.



Что в это время происходило в Крыму. Хроника

Пока в Киеве шли совещания, российский спецназ планомерно развивал успех. "Зеленые человечки" продолжали прибывать в Крым. Местное население уже догалось, кто это на самом деле, и начало массово фотографироваться с военными.

Их здесь называли "вежливые люди" - это впоследствии стало мемом.

Утром 28 февраля вооруженные люди в форме захватили государственное предприятие "Крымаэрорух", которое обеспечивало полеты авиатранспорта над территорией полуострова.

Ракетный катер ЧФ РФ встал на стоянку на внешнем рейде Балаклавской бухты под Севастополем, заблокировав выход из бухты в море кораблям и катерам бригады Государственной пограничной службы Украины.

Здания парламента и правительства Крыма оставались в оцеплении милиции. К вечеру новое правительство АР Крым было сформировано и утверждено парламентом.

Кроме того, вооруженные люди оцепили по периметру территорию государственной телерадиокомпании "Крым", заявив, что они будут охранять ТРК. Позже то же произошло в телерадиокомпании "Ялта". Там в захвате участвовало 30 автоматчиков.

Также были захвачены некоторые узлы связи "Укртелекома", который официально сообщил об утрате технической возможности обеспечивать связь между полуостровом и остальной территорией Украины, и, вероятно, на самом полуострове. Были физически повреждены несколько волоконно-оптических магистральных кабелей компании.

В этот же день в Симферополь прилетел для встречи с депутатами Верховного Совета Крыма тогда еще нардеп Петр Порошенко. Однако пророссийские активисты встретили его криками "Россия", "Беркут", "Вон из Крыма" и вынудили вернуться обратно.

1 марта Аксенов переподчинил себе все силовые структуры республики и официально обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АРК". Путин в тот же день внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных Сил России на территории Украины, на что Совфед дал согласие.

Кстати, именно 1 марта датировано письмо Януковича Путину - и на его основании российский президент получил согласие Совета Федерации.

С этого же дня российские военные и члены крымской самообороны заблокировали все военные объекты Украины в Крыму.

Украинским военным был поставлен ультиматум: или перейти на сторону крымской власти, или сложить оружие и покинуть полуостров. В противном случае им угрожали штурмом. Украинцы не получили четких приказов из столицы, поэтому не могли оказать вооруженное сопротивление. Киев поставил их в двусмысленное положение: с одной стороны Минобороны беспрестанно напоминало им о присяге и запрещало сдачу. С другой - не отдавало приказа открывать огонь: боялось военного конфликта с Россией.

В таких условиях результат был предсказуем. Российские военные смогли без боя захватить все украинские объекты в Крыму. Конечно, тут сыграла роль не только позиция Киева: многие военнослужащие на полуострове просто не считали россиян захватчиками и не собирались вступать с ними в конфликт.

В столице же 1 марта состоялось очередное заседание СНБО. Там снова говорилось о том, что на полуострове правоохранители переходят на сторону РФ, объекты военной и транспортной инфраструктуры блокируются переодетыми российскими военными, и что Россия концентрирует войска вдоль восточной границы.

Однако снова было решено отвечать на действия РФ не военной силой, а лишь политическими способами. Именно это стало затем причиной обвинений в адрес Турчинова и прочих руководителей государства в том, что они сделаи Крым без единого выстрела.

Действительно, приказ на применение оружия был отдан только уже после проведения референдума о присоединении к России, когда для всех была очевидна бессмысленность сопротивления.

Об этом украинские власти сейчас не хотят вспоминать, поэтому и пытаются сделать "крайними" представителей прежней власти. В частности экс-главу Генштаба Заману, который наиболее жестко их критиковал за "сдачу Крыма". К пятилетию аннексии Заману отправили в тюрьму, что он напрямую связал с попыткой "перевести стрелки" накануне позорной даты (подробнее об этом можно прочитать здесь).

На протяжении ночи в украинские воинские части в Крыму приезжали неизвестные "переговорщики", которые предлагали украинским военным не оказывать сопротивления военнослужащим ВС РФ и перейти на сторону "законной власти Крыма". Уговорами и угрозами они вынуждали военных сдать оружие и вывозили его грузовиками.

К вечеру 2 марта были захвачены штабы Азово-Черноморского регионального управления и Симферопольского пограничного отряда Погранслужбы Украины, установлен контроль над одним из украинских дивизионов ПВО в районе мыса Фиолент.

Также 2 марта коллегия Генеральной прокуратуры Украины выступила с обращением, в котором говорилось: "Военнослужащие Вооруженных сил Украины должны помнить, что они присягали на верность украинскому народу! Следовательно, выполнение ими требований по сдаче оружия, оставление военной техники и мест дислокации будет расцениваться как государственная измена с соответствующими правовыми последствиями".

В тот же день на сторону России перешел новоназначенный глава ВМС Украины Березовский.

В ночь на 3 марта в зале заседаний крымского Совета министров состоялась церемония принятия присяги рядом руководителей силовых ведомств.

3 марта президиум Верховного Совета АРК заявил, что развитие политической ситуации на Украине "дает веские основания для опасений за судьбу страны, создает угрозу миру и стабильности в Крыму". Поэтому было принято решение о проведении республиканского референдума "по вопросам усовершенствования статуса и полномочий автономии".

Президиум заявил, что вопрос референдума не содержит положений об отделении Крыма от Украины, но власть выступает за наделение автономии широкими полномочиями, которые должны быть гарантированы при любых изменениях власти и конституции Украины (отметим, что именно того же сейчас добиваются от Украины и в "ЛДНР").

Тогда же российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство готово оказать Крыму финансовую помощь.

Утром 4 марта премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил на пресс-конференции в Симферополе, что личный состав украинских воинских частей готов подчиниться новому правительству Крыма.

Президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию о ситуации в Украине, где отрицал участие российских войск в крымских событиях.

В тот же день российские военные установили на КПП "Турецкий вал", расположенном на границе Херсонской области и Крыма, усиленный блокпост. Госпогранслужба Украины, со своей стороны, развернула три контрольно-пропускных пункта и выставила пограничные патрули в районе населенных пунктов Сальково, Каланчак и Чаплинка.

5 марта Сергей Аксенов обратился к украинским военнослужащим в Крыму с призывом защитить автономию от "недобитых последователей Бандеры". Он также призвал военнослужащих, в период до проведения в АРК референдума не применять оружие во избежание кровопролития и дальнейшего обострения ситуации.

Тем временем российский ракетный крейсер "Москва" в сопровождении четырех судов обеспечения встал у входа в бухту Донузлав, блокируя таким образом выход кораблей ВМС Украины. В ночь с 5 на 6 марта в проливе бухты Донузлав был затоплен списанный большой противолодочный корабль "Очаков", который заблокировал выход из бухты украинским судам.

6 марта новоявленные власти Крыма объявили об изменении формулировки вопроса референдума и переносе самого голосования на 16 марта 2014 года. На референдум были вынесены два вопроса: присоединение Крыма к России на правах субъекта федерации или восстановление Конституции 1992 года По ней Крым оставался в составе Украины, но был практически полностью от нее независим.

Возможность отрицательно ответить на оба вопроса и сохранить Конституцию Автономной Республики Крым 1998 года не предусматривалась. Но результат - за что проголосуют крымчане - был предсказуемым.

Украинские власти объявили эти решения неправомерными и объявили о роспуске парламента Крыма. Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование - по факту посягательства на территориальную целостность Украины.

Как уже писалось выше, разворот от "абхазского сценария" к вхождению в состав России имеет свое объяснение.

У российского руководства не было полной уверенности, что Киев не начнет сопротивляться. Поэтому первоначально смена власти в Крыму обставлялась лишь как требование большей автономии АРК или вообще полной независимости от Украины. Чтобы на случай полноценных военных действий выглядеть не агрессорами, которые захватывают территорию себе, а помощниками "Крымской республики", которая обратилась к РФ за защитой от "агрессии Киева".

Тогда конфликт между Украиной и Крымом был бы обставлен как внутригражданский. А "зеленые человечки" вероятно так бы и остались "самообороной Крыма".

Однако к 6 марта стало ясно, что Киев не сопротивляется, и полуостров без боя отходит под контроль России. В этих условиях появилась возможность без единого выстрела провести референдум о вхождении в состав РФ. С прогнозируемым даже без подтасовок результатом (те же власти в Киеве, как говорилось выше, признавали за большинством населения Крыма пророссийские симпатии).

Это позволяло заявить международному сообществу, что Россия Крым не захватывала, а лишь вняла просьбе самих крымчан и мирно присоединила полуостров. Позже в Москве, продолжая эту логику, даже апеллировали к примеру Косово, которое объявило о независимости от Сербии без согласия самой Сербии - но тоже в мирном порядке. "Почему Косово можно, а Крыму нельзя?".

И, надо сказать, эта тактика сработала: самые тяжелые, секторальные санкции, против России ввели уже после сбитого летом "Боинга" на Донбассе - а не референдума в Крыму.

Итак, с 6 марта сценарий ухода Крыма стал необратимым.

Последние десять дней Украины в Крыму

Утром 7 марта в проливе бухты Донузлав российскими силами было взорвано и затоплено водолазное судно БМ 416 типа пожарного катера водоизмещением 30-40 тонн.

В тот же день делегация Верховного Совета Крыма во главе с его председателем Владимиром Константиновым встретилась в Москве с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Российские чиновники завили, что власти РФ поддержат выбор населения Крыма и вхождение его в состав РФ.

8 марта поступили сообщения о том, что российские военные и крымские отряды самообороны приступили к обустройству блокпоста на территории Херсонской области (Арабатская стрелка).

9 марта в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Керчи прошли митинги в поддержку присоединения Крыма к России. Представители руководства крымской автономии призвали жителей Крыма проголосовать за присоединение к РФ.

Украинские власти тем временем заблокировали счета крымского управления Государственной казначейской службы, на которых находилось более 1 миллиарда гривен, предназначавшихся на выплату пенсий, зарплаты бюджетникам и социальные выплаты.

12 марта счета были разблокированы. По словам первого вице-премьера АРК Рустама Темиргалиева, это было сделано для того, чтобы выплачивать денежное довольствие военнослужащим, находящимся на территории Крыма, но позволило самоназначенным крымским властям получить доступ к средствам бюджета Крыма и полностью профинансировать расходы на референдум.

9 и 10 марта российские военные установили контроль над аэродромом морской авиационной бригады ВМС Украины в Саках, автобатом (в/ч А2904) в Бахчисарае, отдельной ракетно-технической частью в Черноморском.

10 марта Сергей Аксенов сообщил, что Верховный совет Крыма наделил его полномочиями главнокомандующего вооруженными силами Крыма. Он подтвердил, что в перспективе планируется создание военно-морских сил Крыма, и отметил, что в случае присоединения Крыма к России сухопутные войска и флот войдут в состав вооруженных сил РФ.

11 марта Верховный Совет АРК и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости АРК и Севастополя, в соответствии с которой, в случае принятия на референдуме решения о присоединении к России, Крым будет объявлен суверенной республикой и в таком статусе обратится к руководству РФ с предложением о принятии в состав Федерации. Также парламент Крыма утвердил положение о народной дружине республики.

12 марта первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев сообщил об ограничении воздушного сообщения Крыма с Украиной на период до 17 марта. По его словам, это сделано "в связи с возможным прилетом провокаторов". Также российские военные блокировали радиотехнический батальон на горе Ай-Петри.

13 марта командир 204-й бригады тактической авиации, дислоцирующейся на аэродроме "Бельбек", полковник Юлий Мамчур потребовал от руководства страны дать конкретные указания своим военнослужащим в Крыму, поскольку они находятся под постоянным давлением, но имеют лишь устное указание не поддаваться на провокации и не применять оружие. Тем временем из России продолжалась переправка военной техники через Керченский пролив.

15 марта Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия Верховного Совета АРК, однако крымские власти не подчинились и призвали жителей полуострова участвовать в референдуме.

16 марта референдум состоялся и прошел без каких-либо эксцессов. По российским данным, в голосовании приняло участие 83,1 % избирателей АРК, из них около 96,77 % проголосовали за присоединение Крыма к России, в Севастополе эти цифры составили 89,5 % и 95,6 %.

Украина и международное сообщество результатов этого референдума не признали, так как он был проведен в нарушение внутриукраинских процедур.

17 марта парламент Крыма провозгласил "независимую Республику Крым", в которой Севастополь имеет особый статус, и обратился к РФ с предложением о принятии Республики Крым в состав России в качестве нового субъекта РФ.

Владимир Путин подписал указ о признании независимости Республики Крым, а позднее одобрил проект договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и распорядился подписать его на высшем уровне.

Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Владимир Путин и Алексей Чалый на подписании вхождения Крыма в состав РФ

Причины и последствия "Крымской весны"

Главный вопрос к потере Крыма муссируется до сих пор. Он звучит так: почему власти в Киеве сдали полуостров без боя?

Украинская власть объясняет свое "непротивление злу" в Крыму тем, что армия была развалена, и она бы не выдержала схватки с Россией. И в общем-то это так.

Однако при этом уже 13 апреля была официально объявлена АТО на Донбассе. Там применили армию: танки, артиллерию и авиацию. При этом продолжая утверждать, что воюют с Россией. Отказавшись воевать с ней же в Крыму.

Такое противоречие объясняется скорее всего тем, что регулярных российских частей в то время на территории Донбасса не было. А были реальные сепаратисты - граждане Украины, которые не согласились с победой Майдана в Киеве. Пусть их и поддержали российские добровольцы типа Гиркина-Стрелкова.

Поэтому туда "разваленная армия" Украины поехала. А в Крым - нет.

Есть и другая версия. Судимый сегодня в Киеве экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, который принимал участие в совещании СНБО 1 марта 2014 года, считает, что новая власть Украины не ответила на действия России в Крыму по требованию Запада. Американцам было выгодно отдать Крым россиянам, чтобы потом сплотить Европу вокруг темы "российской агрессии".

"Тогда мы попали в чужую игру. Западу было выгодно использовать сложившуюся в Крыму ситуацию для того, чтобы ввести санкции против России и ослабить ее", - считает генерал.

Если бы в Крыму началось украинское сопротивление, то конфликт мог бы развернуться в юридической плоскости, близкой к Донбассу. А значит, был бы хотя бы призрачный шанс вернуть полустров через формат переговоров. Признание же Крыма российской территорией этот вариант полностью исключало. Но своей пассивностью украинские власти к такому признанию Россию как раз-то и подтолкнули.

Самого Заману начали судить за госизмену как раз накануне годовщины аннексии Крыма - за то, что он якобы оставил полуостров без ПВО. Таким образом явно видна попытка переложить ответственность за потерю Крыма с тех, кто тогда управлял страной, на кого-то другого.

Это означает, что никаких выводов украинское руководство из крымской ситуации не сделало. И продолжает наступать на те же грабли: проводить насильственную украинизацию, потакать беспределу националистов и риторике ненависти.

Не видно никакого стремления "сшивать страну", в которой, как показал пример Крыма и Донбасса, есть много людей, которые не согласны с действующей идеологией. И без решения этого противоречия демократическим путем (а не директивным, как сейчас) - будущее единой Украины все еще туманно.

События в Крыму изменили также глобальную ситуацию в мире. Запад частично изолировал Россию, хотя и продолжает сотрудничать с ней там, где ему выгодно - и даже там, где невыгодно Украине (например, по Северному потоку-2). А вопрос аннексии Крыма давно перестал быть лейтмотивом для общения России и Европы, которая переключилась на Донбасс.

Есть риск, что тема лет через 5-10 забудется вообще и будет лишь ритуально упоминаться под хороший повод.

Да и в Украине уже сейчас ни один кандидат в президенты не дает ответа на вопрос - "Как вернуть Крым?". Этот вопрос давно превратился в "Чей Крым?". Ответу "украинский" все аплодируют - и, кажется, уже больше никому ничего не нужно.