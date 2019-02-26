Украинский продюсер Михаил Ясинский, который помог стать успешными Оле Поляковой, Светлане Лободе и Максу Барских, заявил, что певице Maruv стала новой "жертвой режима". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Ясинского, певица Таянна отказалась от участия в Нацотборе по причине "его токсичности для психики артиста".

"Я даже рад, если можно так конечно выразиться, что наше косвенное соучастие в произошедшем, ... и замена [Tayanna] на [Maruv] и дальнейший срач с участием всех и вся вскрыл реальную, а не вымышленную и иллюзорную ситуацию в нашем бизнесе и в головах аудиторий, о чем мы, внутри бизнеса, говорим уже четвертый год... И как вы понимаете, тут уже речь не о Евровидении и даже не о нацотборе.. Может теперь, когда проблема отсутствия правил, законов, установок, защиты, ответственности, мотиваций достигла верхних этажей украинского общества и власти кто-то, хотя даже не представляю кто, сможет наконец-то рассмотреть все угрозы и, как минимум, выслушать индустрию, которая если не знает, что делать, то хотя бы готова это обсуждать и что-то делать. А пока просто наблюдайте, как все это будет мастерски использовано против всего, что получилось за эти несколько лет", - отметил Ясинский.

В комментарии к посту Ясинского ведущий Нацотбора Сергей Притула намекнул, что продюсеры Нацотбора получали предложения от артистов проекта, в которых некоторые требовали гарантий для исполнителя, другие же называли цену участия в конкурсе.

Впрочем, Ясинский раскрыл имя певицы, которую приглашали принять участие в Нацотборе.

"Ни для кого не секрет - это все звучало открыто. Но после отбора это не интересно даже за еще большие деньги... Подобного дна надо успеть достичь.. Это было не просто невдобно. Это была жопа... И ты это знаешь. А про гарантии интересно очень", - написал Ясинский, прикрепив скрин в котором Ольга Полякова заявляла, что не будет принимать участие в таком формате Нацотбора, а расходы звезды оценила в 50 тысяч долларов.

Фото: facebook.com/mikeyasinskiy

Как сообщала "Страна", певица Maruv дала интервью российскому изданию и назвала Евровидение слишком политизированным. Кроме того, Maruv призналась, что она решила принять участие в национальном отборе после уговоров ее поклонников.

Напомним, Maruv стала участницей нацотбора Евровидения, после того, как приняла предложение заменить певицу Tayanna, которая сняла свою кандидатуру. Однако в СМИ начали публиковать сообщения о том, что весной певица планирует отыграть несколько концертов в России. А в прямом эфире финала нацотбора практически все участники отвечали на вопросы ведущего Сергея Притулы о своих политических взглядах и принадлежности Крыма. Несмотря на давление, Maruv получила право представлять Украину в Тель-Авиве.

Однако после оглашения победителя вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что артист, который гастролирует по РФ, не может быть представителем Украины на Евровидении. Кроме того, он отметил, что вещатель Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) еще не утвердила Maruv в качестве победителя. Затем глава НОТУ Зураб Аласания сообщил о переговорах с певицей по условиях контракта, который она должна была заключить с вещателем. Однако Maruv отказалась от контракта из-за слишком жестких условий.