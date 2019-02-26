Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала о #Сетке главе Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели. Политик выявила, что украинский народ имеет право на честные выборы, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Тимошенко также передала представителям Ассамблеи данные "о фальсификации выборов действующей властью". Речь идет об увеличении ЦИК реестра избирателей, подкупе людей через финансовые пирамиды, которые возглавляет окружение президента, прямую раздачу бюджетных денег через субвенции местным бюджетам, не предусмотренные в госбюджете, регистрацию 44 кандидатов, среди которых реальны лишь треть и тому подобное.

Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели, в свою очередь, отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ заинтересована в обеспечении демократических стандартов при проведении президентской кампании, а "честные демократические выборы важны для мира и прежде всего для народа Украины".

Напомним, на минувшей неделе "Страна" опубликовала расследование о массовых фальсификациях на выборах, которые организовываются Петра Порошенко. Подробнее о том, как действующий президент строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет, читайте в нашем материале "От #Сетки к секте".

Наш материал вызвал ажиотаж. Через пару дней факты, которые раскрыла "Страна", подтвердились на самом высоком уровне: их озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков. В результате между СБУ и МВД на почве выборов разгорелась настоящая война. Подробнее...

Что происходит сейчас с #Сеткой, начнет ли она ломаться и почему на факты подкупа избирателей не реагирует Запад – смотрите в новом блоге Олеси Медведевой #ЯсноПонятно.