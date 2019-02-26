Украинская исполнительница Maruv, которая стала победительницей национального отбора на Евровидение-2019, считает конкурс слишком политизированным. Об этом она рассказала российскому изданию Super (после последних событий певица пока не общалась с украинскими СМИ - прим. ред.). Интервью с певицей было опубликовано на его канале в YouTube 26 февраля, однако, когда именно проводилась беседа, издание не уточняет.

"Одна из причин, по которой я не хотела принимать участие в Евровидении, это то, что этот конкурс очень смешивают с политикой. Иногда чересчур. Но я не из пугливых людей и люблю ломать стереотипы", - сказала изданию Maruv.

Кроме того, Maruv призналась, что она решила принять участие в национальном отборе после уговоров ее поклонников. "Мои фаны очень часто мне писали в директ, что нужно поучаствовать и это было бы круто, это было бы классно. Очень много кто писал: "Вот было бы хорошо, если бы вы поехали от России", к примеру, там, или от Беларуси. В общем, они меня немножко так, знаете, продавили своим мнением. Я поэтому согласилась на эту авантюру, хотя я до сих пор не знаю, на 100% ли я правильное приняла решение", - сказала она. Также певица посетовала на слишком пристальное внимание к своей персоне в связи с ее участием в нацотборе.

Также Maruv вновь заявила, что музыка должны объединять людей: "В отличие от политики, музыка очень объединяет. И это шикарно. И мне кажется, что об этом люди немножко забыли сейчас и нужно это помнить".

"Мне бы хотелось, чтобы люди знали мое мнение и вообще мне бы хотелось сделать немножко такой calm down (c англ. "успокоить" - прим. ред.) во всем мире, потому что мне кажется, как только люди забывают ужасы прошлой войны, тогда начинаются новые", - сказала Maruv.

Видео: YouTube/Super

Напомним, Maruv стала участницей нацотбора Евровидения, после того, как приняла предложение заменить певицу Tayanna, которая сняла свою кандидатуру. Изначально она собиралась выступить на одном из эфиров отбора как приглашенный гость, однако в итоге получила право представлять Украину в Тель-Авиве.

Еще во время подготовки к прямым эфирам национального отбора в СМИ начали публиковать сообщения о том, что весной певица планирует отыграть несколько концертов в России. Данный вопрос стал особо остро после интервью с другими конкурсантками из дуэта Anna Maria Роману Скрыпину. Тогда девушки заявили, что не признают Крым украинским и не ответили на вопрос о российской агрессии. После этого в прямом эфире финала нацотбора практически все участники отвечали на вопросы ведущего Сергея Притулы о своих политических взглядах.

После оглашения победителя вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что артист, который гастролирует по РФ, не может быть представителем Украины на Евровидении. Кроме того, он отметил, что вещатель Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) еще не утвердила Maruv в качестве победителя. Затем глава НОТУ Зураб Аласания сообщил о переговорах с певицей по условиях контракта, который она должна была заключить с вещателем. Однако стало известно, что Maruv решила отказаться от контракта из-за слишком жестких условий.

Кому достанется возможность представлять страну на Евровидении в этом году, пока не ясно. Как сообщил Аласания, НОТУ ведут переговоры с другими претендентами. В то же время в Европейском вещательном союзе, который является организатором международного конкурса, заявили, что не будут вмешиваться в данный процесс.