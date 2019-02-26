Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает жесткое наказание за незаконное обогащение. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на четыре независимых друг от друга источника.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинение.

12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от "Народного фронта" Павел Пинзеник. Подписи под представлением поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от "Оппозиционного блока" (оба представляют часть Оппоблока, которая близка к Ринату Ахметову. который считается близким бизнес-партнером Порошенко), Максим Поляков и Евгений Дейдей от "Народного фронта" Антон Киссе от "Возрождения" и другие.

Согласно расписанию заседаний КС, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться 26 февраля. Однако пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано. Адвокат, который представлял депутатов в суде, также не стал комментировать УП информацию о решении суда. По его словам, оно должно быть опубликовано 27 февраля.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС выполнения Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Наказание по ней тяжелое – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу.