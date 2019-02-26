Во вторник, 26 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке Украины снизился до 27,0175 грн/$1 с 26,915 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,005-27,03 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 26 февраля укрепился до 26,9784 грн/$1 с 26,9986 грн/$1.

По оценке директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олега Куринного, на текущей неделе курс национальной валюты будет находиться вблизи отметки 27 грн/$1.

В НБУ укрепили на 1 копейку официальный курс гривны по отношению к доллару США на 27 февраля до 26,982628 грн/$1 по сравнению с 26,990656 грн /$1 официального курса на 26 февраля 2019.

"Нетипичный для начала года ревальвационный тренд гривни является закономерным результатом плавающего курсообразования. Баланс складывался в пользу предложения, чему способствовали значительные объемы продаж экспортной выручки на межбанке вследствие более поздней, чем обычно, активизации аграрного экспорта на фоне падения цен на товары энергетического импорта, а также сохранение регулятором учетной ставки на уровне 18% и высокой доходности гривневых ОВГЗ как сигнал о сохранении жесткой монетарной политики и привлекательности инвестиций в гривневые инструменты", - сказал он.

Куринной также добавил, что активное участие регулятора в торгах с выкупом излишков валютного предложения сглаживало пиковые дисбалансы, но в целом поддерживало умеренный ревальвационный тренд: за три недели февраля чистая покупка валюты в резервы НБУ составила около $250 млн, а с начала года – более $400 млн.

По его словам, чрезмерная волатильность курса в обе стороны нежелательна для открытой экспорто- и импортозависимой украинской экономики, поэтому Нацбанк будет и далее проводить политику сглаживания резких курсовых колебаний. "По этой причине преодоление следующей психологической отметки в 26 грн/$1 маловероятно, более реалистичным в краткосрочной перспективе является курсовой ориентир 27 грн/$1", - сказал эксперт.

Главный экономист Альфа-Банка (Украина) Алексей Блинов полагает, что основным фактором устойчивости курса гривни является высокий уровень процентных ставок по гривневым активам, который, в частности, недавно привлек существенную волну зарубежных инвестиций в гривневые ОВГЗ. Еще одним важным положительным фактором стало недавнее снижение мировых цен на нефть, резко ограничившее расходы на импорт.

В то же время, по его оценке, сохранение высокого уровня процентных ставок НБУ, помимо поддержки курса гривни, может оказывать негативное влияние на инвестиционную активность и экономический рост, а также подрывать конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках и стимулировать импорт.

"В начале года произошел всплеск экспорта металлургической продукции, но он носил временный характер в связи с введением в феврале квот на импорт металлопродукции в ЕС. При этом за последний год существенно снизились как производство металлопродукции в Украине, так и цены на нее. Также в связи с напряженным графиком платежей по внешнему долгу уже в апреле-мае снова остро станет вопрос потребности рефинансирования Украины со стороны международных финансовых организаций", - добавил эксперт.

По его словам, в этом контексте перед монетарной политикой возникла дилемма относительно того, как своевременно и при этом осторожно начать цикл снижения процентных ставок, не создавая при этом моментальные угрозы для макрофинансовой стабильности или инфляционной динамики. При этом отсрочка решений по снижению процентных ставок может угрожать накоплением еще более сильных рисков для стабильности на более отдаленную перспективу, подчеркнул Блинов.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 25 февраля, гривня на межбанковском валютном рынке опустилась ниже психологической отметки в 27 грн/$1. Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,9 - 26,93 грн/$1.

Напомним, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в январе 2019 года сократился на 0,09%, или на $70 млн.