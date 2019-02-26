Кандидат в президенты Владимир Петров, который находится под домашним арестом, получил несколько дней свободы для агитации.

"Днепровцы, сегодня состоится виртуальная встреча с #любимыйпрезидент Владимир Владимирович Петров. Приходите! Анонс: Завтра встречаемся с избирателями в Харькове. Не виртуально, есть возможность приехать лично. Место и время сообщу позже", - написал Петров в Facebook.

Ниже в комментариях, отвечая на вопрос, не помешает ли встрече с избирателями его домашний арест, Петров ответил: "Прокуратура дала несколько дней на агитацию в нескольких городах. Как и с регистрацией в кандидаты".

Политтехнолога Владимира Петрова подозревают в организации секс-скандала. Речь идет об истории, которая возникла вокруг Александра Варченко - мужа замглавы "украинского ФБР" Ольги Варченко. Он якобы угрожал киевской студентке Наталье Бурейко в соцсети Tinder, принуждая ее вступить с ним в интимную связь. Суть обвинений против Владимира Петрова изложена в нашей публикации.

В качестве меры пресечения Петрову дали круглосуточный домашний арест. Он должен завершиться 29 января.

Чем известен политтехнолог Владимир Петров - в материале "Страны".