Состояние здоровья режиссера Георгия Данелия улучшилось. Его уже вывели из состояния искусственной комы. Об этом сообщила "Интерфакс" во вторник, 26 февраля его супруга Галина.

"Георгия Николаевича вывели из комы, его состояние улучшилось", - сказала она.

В воскресенье, 24 февраля сообщалось, что Данелия находится в реанимации с воспалением легких, врачи ввели его в искусственную кому.

Режиссер, сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе (Грузинская ССР), через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссёрские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на киностудии "Мосфильм".

Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.

Как сообщала "Страна", в Москве угодил в реанимацию знаменитый режиссер Данелия, снявший "Афоню", "Мимино" и "Кин-Дза-Дза". У него было диагностировано воспаление легких.

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