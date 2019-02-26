Гардероб герцогини Сассекской, которая уже весной родит первенца, во время выходных в Марокко пополнился нарядами на 110 тысяч 700 фунтов стерлингов (около 147 тысяч долларов или 4 миллиона гривен). Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты сообщают, что на протяжении трехдневного уик-энда Меган Маркл появились сразу в нескольких новых нарядах. Больше всего внимания общественности привлекло светлое длинное платье от Dior. Стоимость наряда, который был пошит по индивидуальному заказу, составила почти 99 тысяч фунтов стерлингов (3,5 млн грн).

Общий гардероб герцогини в 110 700 фунтов стерлингов не учитывает цену бриллиантовых украшений.

В Рабате пару встретили военнослужащие, а также посол Великобритании с супругой. Герцогиня, которая находится на седьмом месяце беременности, появилась в платье-трапеции длиною чуть выше колена с красивой деталью в зоне декольте от Valentino, которое стоило 600 фунтов. Образ она завершила бело-серой сумочкой из телячьей кожи того же бренда – 1 тысяча 360, нюдовыми лодочками Gianvito Rossi – 510, серьгами – 1 тысяча 341 и перчатками – 405. В целом – 4 тысячи 216 фунтов стерлингов.

После пара направилась во дворец короля Мухаммед VI на встречу с 15-летним наследником королевского трона – Принцем Мулай аль-Хасаном. Здесь Меган Маркл появилась в платье от Carolina Herrera с растительным принтом (3 тысячи 222 фунта), бежевых лодочках Gianvito Rossi (510), с сатиновым клатчем Dior и серьгами Cartier из белого золота и бриллиантов. Всего – 3 тысячи 732 фунта. Длинные волосы беременная герцогиня собрала в фирменный пучок, а в макияже использовала румяна кораллового оттенка.

По сообщениям зарубежной прессы, герцог и герцогиня провели ночь в одном из особняков дворца.

А вот видео с самой дорогой вещью в этом туре (90 тысяч фунтов стерлингов) - кремовое платье-кафтан Dior из струящегося шелка. В нем монаршая особа появилась на торжественном приеме у британского посла. Серьги с бриллиантами стоят 6 тысяч 966 фунтов, сатиновый клатч Dior – 1 тысяча 389, золотистые лодочки того же бренда – 590. Весь образ – 98 тысяч 945 фунтов.

Casual образы герцогини тоже обошлись королевской казне не дешево. Наряд, в котором Меган появилась на встрече с Королевской федерацией конного спорта в Рабате, стоит 1 тысяча 276 фунтов: черные джинсы-скинни Rag + Bone – 215, замшевые ботильоны на каблуке от Stuart Weitzman – 194, полосатый джемпер Equipment Breton – 228,28, куртка J.Crew (из досвадебного гардероба Меган) – 185. Украшения – 290 и 164,69.

Во время посещения средней школы в городе Асни, герцог и герцогиня Сассекские держались за руки, касались друг друга, обнимались и старались держаться как можно ближе. Женский пансионат Меган посетила в джинсах скинни HATCH (189, 99), блейзере Alice + Olivia (395,34), кашемировом джемпере Misha Nonoo (172, 17), слипперах Birdies (91, 93), очках Illesteva 183,84 и серьгах Boh Runga (172,49). Вместе со сменой обуви и джепера весь образ обошелся в 1 тысячу 945 фунтов.

Все видео: dailymail.co.uk

Для прогулки по Андалузским садам герцогиня Сассекская выбрала плиссированное платье Loyd/ Ford стоимостью 432,79 фунтов и кремовый жакет Babaton by Aritzia за 151, 40. Ее деловой образ дополнили изящные черные лодочки от Manolo Blahnik и колоритные серьги с подвеской, которые Меган получила в качестве подарка. В целом – 584,19 фунтов стерлингов.

Фото: Twitter

Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Марокко для поддержки школьного образования в Атласных горах.

Также стало известно, что Меган Маркл намерена судиться с британским таблоидом, который опубликовал ее письмо с обвинениями в адрес отца.