Во вторник, 26 февраля, на проспекте Победы, 56 в Киеве было обнаружено тело мужчины. Труп лежал на крыше лифта на седьмом этаже стройки нового ЖК "Виктория". Погибший был снят спасателями КАРС с помощью альпинистского оборудования, сообщает "Информатор".

Отмечается, что вызов поступил на линию экстренной службы в 12:15. Согласно предварительным данным, мужчина занимался уборкой на 30 этаже и упал в шахту лифта. Перед входом стояло только ограждение, дверей не было, так как монтажные работы не были завершены. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

По словам спасателей, данные о личности погибшего пока не найдены. Возраст мужчины, по их словам, выше среднего. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, спасатели КАРС и врачи. Подробности инцидента выясняются.

Видео: Facebook/Информатор Киев

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