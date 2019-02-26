Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции о 10 годах заключения примут после консультаций с самой девушкой.

"Решение по обжалованию приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию с обвиняемой", - сообщила Козырь журналистам после оглашения приговора во вторник в Харькове. Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.

"Приговор очень суровый, но ожидаемый... И для нее (Зайцевой – прим. ред.) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он указал, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые смягчают наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями данного преступления, он решил не применять данные обстоятельства", - сказала Козырь.

Ранее в этот день Киевский районный суд г.Харькова признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в ДТП, в результате которого погибли 6 человек (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины) и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", Зайцева не дослушала свой приговор, ее вывели из зала суда. Также мы писали, что под Киевом в ДТП с выехавшей на встречную полосу маршруткой пострадали 10 человек.