Премьер-министр Владимир Гройсман считает недостаточным свой уровень английского языка. Об этом он сказал на встрече с представителями IT-сектора, передают Украинские новости со ссылкой на видео со тсраницы премьера в Facebook.

Так, завершая свою речь, премьер обратился к одному из участников встречи. "Я прочитал на вашем компьютере очень, как мне кажется, удачный девиз для каждого дня. "Новый день – это новая успешная история", - перевел он надпись.

В свою очередь Президент Петр Порошенко, также присутствующий на встрече, пошутил, что у премьер-министра "блестящий английский". "Это единственное, господин президент, чем я не могу похвастаться. Пока что", - ответил Гройсман.

Видео: facebook.com/volodymyrgroysman

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ закрыло дело о растаможивании внедорожника за 2 млн грн женой Гройсмана.

Также мы писали о том, что старшая дочь премьер-министра Гройсмана получила вид на жительство в Британии.