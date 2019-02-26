В правилах Национального отбора на конкурс "Евровидение" нет требования, которое запрещало бы гастроли в России. Об этом говорится в официальном заявлении канала СТБ по поводу скандала на Евровидении.

"В правилах нет ни одного пункта о гражданской позиции участника отбора, его гастролях в РФ, профессиональных или семейных связях. За 4 года потребность во внесении такого пункта не возникала", - говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что нынешние обсуждения наглядно демонстрируют, что у нас есть серьезный запрос относительно того, какой артист может или не может представлять Украину на международном конкурсе.

"При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки гражданской позиции артистов и их семей, график гастролей, частные концерты, сотрудничество с российскими музыкантами и тому подобное; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества; 3) кто это будет делать, ведь задача телеканала – производство и трансляция, а проверять должны другие службы", - говорится в заявлении СТБ.

Ранее "Страна" писала о том, что телеканал СТБ, который четвертый год проводит Нацотбор на Евровидение и его трансляцию, в связи со скандалом возникшим вокруг победительницы этого года Maruv, не уверен, будет ли он дальше участвовать в организации национального отбора а также объявил о там, что готов перечислить деньги, которые украинцы потратили во время финального смс-голосования, на благотворительность.

Также мы сообщали, что стало известно, как будут искать замену Maruv на Евровидение-2019 от Украины.