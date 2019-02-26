В Червонограде Львовской области автомобилям кортежа президента Петра Порошенко продираться через ямы на местных дорогах. Видео, на котором машины буквально скачут по ямам, обнародовал мэр города Андрей Заливский на своей странице в Facebook.

По информации местных СМИ, глава государства был с рабочим визитом в Червонограде 23 февраля и ехал по улице Львовской, что находится на въезде в город.

Местные жители бурно отреагировали на пост мэра и раскритиковали его: "Это венец победы!", "Вообще-то за местные дороги отвечает местная власть", "Стыдно за такого мэра!", "Так вы, господин Заливский, только через Facebook общаетесь с президентом?", "Три года Заливський мэр города Червонограда и столько же обещал отремонтировать к осени эту дорогу. Факт на лицо".

Видео: facebook.com/zalivskyy.andriy

Ранее "Страна" сообщала, что под Жмеринкой рекламу о построенных дорогах Гройсмана разместили рядом с дырявым асфальтом.

Также мы писали о том, что Укравтодор пообещал распрощаться с ямочным ремонтом в Украине.