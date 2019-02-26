Пассажиры николаевского маршрутного такси были возмущены развешанными на поручнях двумя парами мужских трусов водителя. Недовольным водитель пригрозил физической расправой. Об этом сообщает "Преступности.Нет".

Происшествие случилось во вторник, 26 февраля. Как рассказали очевидцы, в ответ на замечания водитель начал угрожать физической расправой. "Водитель само собой угрожал завезти на конечную и разобраться", – написал мужчина. Отмечается, что инцидент произошел в 7:10 в маршрутном такси №31.

На фотографиях, присланных в редакцию, видно как на поручне, за который нужно держаться пассажирам, висят две пары мокрого мужского нижнего белья.

Фото: news.pn

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