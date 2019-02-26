Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов написал письмо к пленным украинским морякам. В среду, 27 февраля, письмо вместе с другими обращениями будет в Москве. Также клуб подарил морякам футболки команды с их фамилиями.

"Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, парни, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!" – указано в опубликованном сообщении.

Фото: ua.tribuna.com

Ранее "Страна" разбиралась, пойдут ли украинские ВМС на штурм Керченского пролива. Слухи о возможной попытке №2 курсировали давно. Частично их запустила сама украинская власть - сразу после перестрелки у берегов Крыма в ноябре, секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал еще один поход в Азов через Крым.

Напомним, что стало известно о состоянии здоровья пленных украинских моряков.