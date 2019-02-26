Президент Петр Порошенко говорит, что Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля пережила DDoS-атаку со стороны России. Об этом он сообщил 26 февраля в Киеве во время встречи с представителями IT-индустрии, пишет "Украинская правда".

"Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны Российской Федерации", - заявил глава государства. По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК.

Других подробностей президент не предоставил.

Тем временем, в СБУ сообщили, что российские спецслужбы пытались получить данные о сети связи, которые обеспечивают проведение выборов президента Украины. "Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений", - заявили в СБУ.

Как сообщала "Страна", украинским айтишникам решили облегчить экспорт услуг. Но вряд ли это побудит их легализоваться.