Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Сегодня внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований", - сказал источник.

По его данным, уголовное производство открыто по ст. 191 Уголовного кодекса.

В рамках этого производства также будет проверяться информация о возможной причастности к хищению первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Напомним, по данным журналистов, сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". Он месте с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Бизнесом на государственных закупках занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформлял документы, заносил откаты". Третий организатор схемы - Андрей Рогоза, которого авторы расследования называют "специалистом по контрабанде".

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В связи с разгоревшимся скандалом Олег Гладковский призвал правоохранителей расследовать озвученные журналистами факты, а также попросил об отстранении от должности на время расследования.

Также мы сообщали, что расследованиями разграбления оборонки друзьями Порошенко займутся в НАБУ