Приватбанк закроет сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов, пишет Лига со ссылкой на пресс-службу банка.

Сервис iPay - приложение, которое превращает смартфон в POS-терминал, Приватбанк запустил в июле 2013 года. Его закроют 28 июня 2019 года из-за низкой востребованности. Вместо него Приватбанк запустит альтернативный сервис под названием miniPOS. MiniPOS – это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами. Оплаты с его помощью защищены PIN-кодом. Сервис работает по Bluetooth и принимает все виды карт: магнитные, чипованные и бесконтактные, отметили в госбанке.

"Кубики" для чтения магнитных карт были революционным решением 9 лет назад. Сегодня мы обновляем этот сервис. miniPOS работают с любыми устройствами по Bluetooth и принимают как магнитные карты, так и чиповые и бесконтакт”, - комментирует пресс-секретарь Приватбанка Олег Серьга.

Ранее "Страна" сообщала, что Приватбанк собирается идентифицировать клиентов по биометрическим данным.