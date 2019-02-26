В среду, 27 февраля, в Украине ожидается облачная погода без осадков, на западе и юге температура поднимется до +6°, в Киеве ожидаются переменчивые +1° днем ... -1 ночью. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке преимущественно без осадков, однако есть небольшая вероятность выпадения мокрого снега. Температура ночью опустится до -2°, днем прогнозируют около +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +5°. 

На западе Украины местами без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +5°.

В северных областях пасмурно, температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +4°. Согласно народному прогнозу, 27 февраля - хорошая погода на Кирилла - к морозам.

На дорогах большинства областей местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление. Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже перескочит 10 градусов. 

Также стало известно, что 26 февраля всю Украину, кроме западных областей, накроют дожди со снегом.

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